На Дону Роспотребнадзор проверил питание в 800 детских лагерях

Свыше 800 детских лагерей в Ростовской области приняли на отдых 55 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВДЦ «Орленок» Фото: ВДЦ «Орленок»

По информации ведомства, специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области начали проверки лагерей. Особое внимание инспекторы уделяют организации питания детей — разнообразию блюд, объемам порций, наличию в рационе свежих овощей и фруктов.

«Лабораторно исследовали свыше 200 проб пищевых продуктов и готовых блюд на микробиологические, санитарно-химические показатели, содержание нитратов и пестицидов, калорийность и качество тепловой обработки»,— пояснили в Роспотребнадзоре.

Помимо питания, мониторинговые группы контролируют безопасность воды бассейнов и водоемов для купания детей. Лабораторно исследовали более 70 проб воды, почвы и песка.

Для предотвращения заносов инфекционных заболеваний, в лагерях организованы профмероприятия, обязательный ежедневный утренний фильтр, осмотр на предмет присасывания клещей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко