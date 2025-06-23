Бывший руководитель центра «Патриот» стал и. о. главы Суджанского района

Исполняющим обязанности главы Суджанского района депутаты представительного собрания единогласно выбрали Алексея Спиридонова. Об этом во время заседания правительства Курской области сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Спиридонов

Фото: правительство Курской области Алексей Спиридонов

Фото: правительство Курской области

По словам господина Хинштейна, исполняющий обязанности главы Суджанского района Юрий Дмитрюков принял решение об увольнении по собственному желанию в прошлую пятницу.

Алексей Спиридонов родился в 1975 году, закончил Удмуртский государственный университет. С октября 2019 года по апрель 2021 года занимал должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Курской области. До последнего времени возглавлял местный центр военно-патриотической поддержки «Патриот», занимался эвакуацией людей, оказанием помощи гражданскому населению.

«Учитывая непростую ситуацию в Суджанском районе и все стоящие перед нами масштабные задачи по восстановлению, считаю, что кандидатура более чем адекватная существующему на сегодня вызову. Алексей Вячеславович хорошо знает специфику ситуации в приграничье и в Суджанском районе в частности. Он будет исполнять обязанности главы района до завершения конкурсных процедур во второй декаде июля»,— пояснил Александр Хинштейн.

В начале июня на на заседании облправительства Александр Хинштейн рассказал, что депутаты Суджанского района объявят конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Одним из требований является наличие высшего образования. Тогда подчеркивалось, что у Юрия Дмитрюкова есть только среднее образование. Этой весной врио губернатора критиковал господина Дмитрюкова в связи с «пассивной работой» по выдаче жилищных сертификатов тем, кто потерял жилье из-за боевых действий.

Ульяна Ларионова