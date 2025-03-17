Хинштейн предупредил главу Суджанского района об ответственности за пассивность

На заседании правительства Курской области врио губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил и.о. главы Суджанского района Юрию Дмитрюкову об ответственности за пассивную работу при выдаче жилищных сертификатов пострадавшим от боев с вооруженными силами Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн оказался возмущен контрастом в работе областных и районных властей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн оказался возмущен контрастом в работе областных и районных властей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

С момента вторжения украинских боевиков в Курскую область власти выдали более 7 тыс. сертификатов на получение нового жилья взамен утраченного в результате военных действий. Как выяснилось на заседании правительства, у областных властей появились вопросы по предоставлению сертификатов жителям Суджанского района, который является наиболее пострадавшим муниципалитетом. За прошлую неделю местные власти сформировали всего 22 дела на получение средств. «Это возмутительно, когда правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе вооруженные силы РФ освободили значительную часть Суджанского района, занятую ВСУ с августа. Власти ограничили въезд в местные населенные пункты для обследования территорий. 13 марта в Минобороны РФ подтвердили освобождение Суджи. До этого город оставался самым крупным населенным пунктом, который занимали украинские формирования.

О том, как жители Суджанского района пережили украинскую оккупацию, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий