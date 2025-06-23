Бывший глава минимущества Удмуртии Рустэм Зайнуллин арестован по делу о хищениях

Бывшего министра имущественных отношений Удмуртии, заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина отправили в СИЗО на два месяца, до 20 августа. Как пишет РИА Новости, чиновника обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рустэм Зайнуллин, vk Фото: Рустэм Зайнуллин, vk

Напомним, экс-министра задержали 21 июня, об этом написал Telegram-канал «Mash». Предварительной причиной задержания господина Зайнуллина названо расследование хищений при строительстве защитных сооружений на границе. Приблизительная оценка суммы ущерба, по данным издания, — 500 млн руб. Указывается, что средства были получены за счет завышения стоимости и хищений при производстве железобетонных изделий.

Господин Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016-го по 2019 годы господин Зайнуллин возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя. С 2020-го по 2021 годы он занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года господин Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области. В октябре 2024 года стало известно, что Рустэм Зайнуллин принял решение временно приостановить государственный муниципальный контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород».