Вице-мэр Липецка Светлана Яковлева переходит на работу в облправительство

Министерство внутренней политики Липецкой области со следующей недели возглавит Светлана Яковлева, которая с осени 2024 года работала вице-мэром Липецка. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Яковлева уже работала в этом ведомстве в статусе замруководителя

Фото: мэрия Липецка Светлана Яковлева уже работала в этом ведомстве в статусе замруководителя

Фото: мэрия Липецка

Светлана Яковлева родилась в Липецке в 1986 году. Окончила Воронежский институт МВД по специальности «Юриспруденция». Работала в муниципальном учреждении «Мой город Липецк», где прошла путь от юрисконсульта до руководителя. С февраля 2022 года по ноябрь 2024-го была замначальника управления внутренней политики Липецкой области.

На посту министра внутренней политики региона госпожа Яковлева сменит Алексея Кащеева, который возглавит липецкое министерство безопасности вместо Игоря Гречухи. Последний переходит на работу в структуру администрации президента России.

Алина Морозова