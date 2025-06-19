Алексей Кащеев возглавит липецкое министерство безопасности

Министр региональной безопасности Липецкой области Игорь Гречуха покидает свой пост, чтобы продолжить карьеру в структурах администрации президента РФ. Его место займет Алексей Кащеев, до настоящего момента возглавлявший министерство внутренней политики региона. Исполнять обязанности руководителя второго ведомства будет Максим Осипов, ранее занимавший должность заместителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Липецкой области

Фото: Андрей Архипов Здание правительства Липецкой области

Фото: Андрей Архипов

Алексей Кащеев родился в 1978 году в липецких Тербунах. Выпускник юридического факультета Воронежского государственного университета. Начал свою карьеру в 2000 году с должности помощника Данковского межрайонного прокурора и более 20 лет посвятил работе в органах государственной власти. В его послужном списке посты прокурора Хлевенского района, Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, а также начальника Госжилинспекции региона. С последнего он перешел на должность главы управления внутренней политики Липецкой области в августе 2024 года. В начале 2025-го стал профильным министром.

Максим Осипов родился в 1983 году в липецком Данкове. С мая 2024 года занимал должность заместителя министра внутренней политики региона. До этого он работал в управлении внутренней политики, администрации Липецка и избирательной комиссии региона.

Ульяна Ларионова