Бывший главный архитектор Перми стал замгендиректора российского института «Гипрогор»

Бывший главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин уволился из компании R1 Development, рассказал «Ъ-Прикамье» информированный собеседник в сфере бизнеса. После ухода из уральской девелоперской компании господин Лапшин трудоустроился в АО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития “Гипрогор”». В «Гипрогоре» пермский архитектор занял пост заместителя гендиректора и уже отправился в Москву, добавил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Для подтверждения информации об увольнении Дмитрия Лапшина «Ъ-Прикамье» направило запрос в группу R1 Development, но там не стали комментировать эти сведения, предложив обратиться непосредственно к нему. Связаться по известному номеру телефона с господином Лапшиным не удалось.

Дмитрий Лапшин покинул пост первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры — главного архитектора Перми в июне 2024 года. Он работает в сфере архитектуры более 25 лет. С 2013 года исполнял обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры, а потом и руководил этим подразделением администрации Перми. Позднее был назначен замначальника департамента — главным архитектором города. После увольнения из мэрии господин Лапшин трудоустроился руководителем проектов в R1 Development. В селе Фролы Пермского края уральская группа вместе с ГК «Брозэкс» строит индустриально-логистический парк.

АО «Гипрогор» — одна из ведущих проектных организаций России в сфере градостроительного планирования, ведет деятельность в области градпроектирования федеральных объектов государственного значения, региональных, муниципальных объектов и локальных инвестпроектов для заказчиков. Согласно сайту АО, в портфеле проектов «Гипрогора» — объекты Олимпиады в Сочи, Саммита АТЭС, восстановление Чеченской Республики, объекты в Республике Крым и другие.