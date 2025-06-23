Путин назвал войну Израиля и Ирана проявлением мировой дестабилизации

Президент России Владимир Путин считает, что причиной эскалации конфликта между Израилем и Ираном стала существенная дестабилизация обстановки в мире. К этому, по его словам, привели попытки западных стран помешать выстраиванию многополярного мира.

Свою позицию по ирано-израильскому конфликту Владимир Путин обозначил в приветственном слове организаторам и участникам форума «Примаковские чтения». Текст прочитал помощник президента Юрий Ушаков.

«Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели... к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке»,— прочитал слова президента господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал объекты атомной инфраструктуры в Иране. 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. МИД России решительно осудил эскалацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Петр Бузлаев