Обвиняемого в стрельбе у храма в Екатеринбурге отправили под суд

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направили уголовное дело 30-летнего Романа Штадлера, который обвиняется в стрельбе у храма Большой Златоуст. Его будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применением насилия к гражданам, с применением оружия), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Штадлер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Роман Штадлер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что около 6:00 15 октября 2023 года Роман Штадлер и его подруга сидели в баре, который находится на перекрестке улиц 8 Марта— Малышева. Обвиняемый вышел на улицу и достал из сумки пистолет, который увидели люди, в том числе незнакомые. Он выстрелил вверх, из-за чего люди испугались, а произошедшее его знакомая сняла на камеру. В марте 2025 года Роман Штадлер отправил это видео в группу охранников ночных клубов в мессенджере, после чего видео распространилось в СМИ.

Напомним, Роман Штадлер был арестован в марте, в мае его перевели под домашний арест. Информацию о стрельбе в центре Екатеринбурга распространили представители общественного движения «Русская община». На своей странице «ВКонтакте» они опубликовали ролик, на котором видно, как Роман Штадлер достает из кармана пальто пистолет и стреляет в воздух, пританцовывая. В начале июня ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ирина Пичурина