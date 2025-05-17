Обвиняемого в стрельбе у храма Большой Златоуст перевели под домашний арест

Романа Штадлера, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) из-за стрельбы у храма Большой Златоуст, перевели под домашний арест, следует из сообщения Ленинского райсуда Екатеринбурга. Напомним, в марте мужчина был арестован . По версии следствия, он выстрелил из травматического пистолета около храма Большой Златоуст на ул. Малышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Штадлер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Роман Штадлер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

16 мая Ленинским райсуд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Романа Штадлера. Но суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня, с установлением запрета определенных действий.

Ранее адвокат обвиняемого заявляла, что инцидент произошел еще в октябре 2023 года, однако видео начали распространять только в этом году. Информацию о стрельбе распространили представители общественного движения «Русская община».