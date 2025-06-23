«Теперь войну можно разделить на до и после»

Если нынешнее руководство не может «сделать Иран снова великим», почему бы его не сменить, допустил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Тем временем Великобритания, Франция и Германия призвали Иран не предпринимать действий, которые могут «дестабилизировать» Ближний Восток. В совместном заявлении «евротройки» говорится, что они «последовательно утверждали, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия», и они поддерживают безопасность Израиля. Страны призвали Тегеран «вступить в переговоры» и заключить соглашение, которое «решит все проблемы, связанные с его ядерной программой». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич пытается предположить, как могут дальше развиваться события на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С точки зрения логики военных действий в ночь на 22 июня по Ирану был нанесен решающий удар. Теперь ирано-израильскую войну можно разделить на до и после. Если до американской атаки на ядерные объекты перспективы казались туманными, и еще 20 июня глава генштаба ЦАХАЛа призывал граждан запастись терпением и готовиться к продолжительному противостоянию, то теперь весь Ближний Восток оказался на развилке: либо быстрое умиротворение, либо большая региональная война.

Ответ на этот ребус теперь зависит не от Израиля, а от Тегерана и Вашингтона. Решатся ли аятоллы на массированные удары по американским целям в районе Персидского залива или ограничатся символическим ответом? И какова будет в этом случае реакция Трампа? В своем обращении к нации он заявил, что ВВС США выполнили задачу, и теперь Америка готова к дипломатическому решению. Но если Иран продолжит, это приведет к новым бомбардировкам Исламской Республики.

Предсказать, что произойдет дальше, сегодня почти невозможно. В мире постправды и масштабных информационных кампаний, сопровождающих военные действия, любая аналитика по открытым источникам сродни гаданию на кофейной гуще. Некоторые СМИ сознательно, а другие ситуативно превратились в инструмент широкой информационной дымовой завесы, организованной властями Израиля и США. Поэтому пока можно сделать лишь один вывод: самая короткая ночь в 2025 году стала вершиной карьеры Биньямина Нетаньяху.

К нему можно относиться по-разному, но противостояние иранской ядерной программе было одним из ключевых пунктов его политического мировоззрения еще со времен работы представителем Израиля в ООН. И вот спустя почти два десятилетия на посту премьер-министра он не только решился на удар по стране, в 70 раз превышающей Израиль по территории и в 10 раз — по населению, но и убедил президента США ввязаться в войну, не слишком популярную даже в самой Америке. Впрочем, ввязались ли? Покажет время.

Вполне вероятно, американцы поступят по «йеменскому» сценарию. Напомню, что после нескольких недель ударов по хуситам Трамп заявил, будто йеменцы подали сигнал о готовности прекратить атаки на западные суда в Красном море, и ретировался, оставив Израиль один на один с группировкой, которая продолжает регулярно обстреливать еврейское государство баллистическими ракетами.

Другое дело, что пришедшие в регион авианосцы вряд ли уйдут до полного завершения боевых действий. А значит, аятоллам придется искать политический выход из ситуации.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с европейскими политиками, и, судя по итогам, компромисса достигнуто не было. Похоже, что тем же завершилась и беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 23 июня Аракчи будет в Москве встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

Российская позиция была озвучена лично президентом на Петербургском экономическом форуме. Владимир Путин заявил, что «искать компромисс можно и нужно». Он добавил, что, с одной стороны, у него теплые отношения с Ираном. С другой, Израиль, по его словам,— это «почти русскоговорящая страна», что также является фактором российской внешней политики. Позволит ли такая взвешенная позиция предотвратить региональную войну на Ближнем Востоке? Узнаем совсем скоро.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Михаил Гуревич