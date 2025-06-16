Компания нетрезвых петербуржцев устроила гонки с полицией на трассе «Нарва»

Четверо петербуржцев в возрасте от 48 до 58 лет попытались уйти от полицейской погони на трассе «Нарва» под Кингисеппом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Все началось с того, что сотрудники ГАИ во время ночного патрулирования решили проверить документы у проезжавшего мимо водителя Mitsubishi. Автомобилист проигнорировал требования и увеличил скорость, началась погоня.

Лихач мешал другим участникам дорожного движения и грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего начали стрелять по колесам.

Машина остановилась, за рулем находился 51-летний петербуржец, в салоне — трое его товарищей. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Его доставили в отдел, где составили ряд административных протоколов, в том числе за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем случае в деревне Большая Ижора, где 17-летний подросток без водительских прав пытался уйти от погони на ВАЗ-2106.

Андрей Маркелов