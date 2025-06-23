Трудовая инспекция установила причину крушения пермского танкера

Государственная инспекция труда в Пермском крае с участием должностных лиц нескольких ведомств завершила расследование обстоятельств несчастного случая, произошедшего в декабре 2024 года с экипажем судна «Волгонефть-212». Об этом сообщает пресс-служба инспекции. Для работодателя разработан план мероприятий по устранению данных причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Было установлено, что основная причина несчастного случая заключается в нарушении требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (с нарушением ограничений по условиям и сезону плавания), а также в управлении судном с неукомплектованным экипажем.

Кроме того, в качестве сопутствующей причины установлена неудовлетворительная организация производства работ, несогласованность действий между капитаном судна, оператором системы управления судов и капитаном морского порта «Кавказ».

В результате крушения танкера погиб один работник в должности моториста. Причиной смерти стала асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, 11 работников получили повреждения здоровья легкой степени. «В настоящее время члены семьи погибшего вправе обратиться в суд в целях взыскания компенсации морального вреда»,— подчеркнул замруководителя Госинспекции труда в Пермском крае по охране труда Павел Бахтагареев.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».