Небензя: США атакой против Ирана открыли «ящик Пандоры»

США сознательно отказались от дипломатического урегулирования ситуации с Ираном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его мнению, американские власти своей атакой по Ирану «открыли ящик Пандоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Своими действиями США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести»,— сказал господин Небензя на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат отметил, что Россия предлагала американской стороне посреднические услуги, чтобы найти «мирные, взаимоприемлемые решения» по иранской ядерной программе. Однако, как считает постпред РФ, властям США «дипломатия сегодня явно не нужна». Василий Небензя уверен, что США готовы на любые преступления «ради сохранения своей гегемонии».

В ночь на 22 июня американские ВВС нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам. По данным NBC, Иран в том числе грозил активизировать ячейки террористов на территории Штатов.

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