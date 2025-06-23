Стармер и Трамп обсудили необходимость возвращения Ирана к переговорам
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ситуацию на Ближнем Востоке и американские удары по Ирану. Об этом сообщили на сайте канцелярии британского премьера.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters
Как сказано в сообщении, господин Трамп и господин Стармер отметили необходимость возвращения Ирана за стол переговоров, а также необходимость прогресса по прочному урегулированию конфликта.
Американский президент и британский премьер-министр обсудили риск, который ядерная программа Ирана представляет для международной безопасности, и сошлись во мнении, что республика никогда не должна разрабатывать ядерное оружие.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.
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