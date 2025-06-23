Директора «Тайгана» прооперировали и готовят к переводу в больницу им. Семашко

Директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, прооперировали в Белогорской районной больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, Олег Зубков остается в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностированы травмы шеи, повреждение трахеи, разрыв большой грудной мышцы. Кровотечение остановлено, все раны ушиты. После стабилизации пациента планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко.

Как уточнили в СКР, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления хищников. Лев напал на Олега Зубкова в клетке. Пострадавший смог самостоятельно выйти, но вскоре потерял сознание.

Следователь начал проверку, не попадает ли произошедшее под действия статей 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и нарушение правил охраны труда).

Парк львов «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, считается крупнейшим в Европе по числу хищников. Здесь свободно содержатся около 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров и другие животные.

Анна Гречко