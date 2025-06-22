Минздрав Крыма: состояние Олега Зубкова тяжелое

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения львов. Об этом сообщил минздрав Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инцидент произошел во время кормления хищников. Львы нанесли Олегу Зубкову травмы в область горла. Пострадавшего доставили в Белогорскую центральную районную больницу. «Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В Белогорск направили врачей службы санитарной авиации. После стабилизации состояния планируется перевод пациента в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко.

Лия Пацан