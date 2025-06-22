WP: слова Трампа о двух неделях на решение по Ирану были дезинформацией
Названный президентом США Дональдом Трампом срок в две недели на принятие решения об ударах по Ирану был спланированной дезинформацией. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / Handout / Reuters
По словам высокопоставленного чиновника, заявление Дональда Трампа о возможном двухнедельном ожидании «было попыткой застать иранцев врасплох». О настоящих намерениях и сроках операции президента США знал только узкий круг чиновников.
Как сообщил другой собеседник издания, в двухнедельном сроке «была и доля правды». По его словам, Дональд Трамп хотел «сохранить хирургическую точность операции», чтобы избежать широкого вовлечения в войну. Президент США дал понять, что оставляет за собой право отменить план в любой момент.
Источники WP добавили, что после удара Израиля по Ирану 13 июня некоторые американские чиновники предостерегали президента США от военного вмешательства, среди которых был и вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако после начала разработки плана операции господин Вэнс и другие советники присоединились к господину Трампу.
19 июня в Белом доме заявили, что Дональд Трамп в ближайшие две недели решит, будет ли его страна наносить удары по Ирану. Как отметили в WP, через 36 часов после объявления группа военных самолетов, в том числе семь бомбардировщиков B-2, уже направлялась в Иран. Массированный удар был нанесен по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
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