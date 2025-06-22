В РФ могут ввести обязательный ЕГЭ по истории для гуманитарных специальностей

В Роспотребнадзоре заявили, что готовы к проведению обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов, планирующих поступать в гуманитарные вузы.

«Многолетний успешный опыт проведения ГИА и созданная инфраструктура позволят организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре считают, что число школьников, выбирающих историю для сдачи ЕГЭ, будет увеличиваться.

С предложением сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

О проведении ЕГЭ в этом году — в материале «Ъ» «Школьники потянулись к точным наукам».