Аукцион имени Наполеона Бонапарта

Около 100 вещей Наполеона Бонапарта продадут на аукционе Sotheby’s. Все лоты на протяжении 40 лет собирал частный коллекционер Пьер-Жан Шалансон. Среди выставленных предметов — мебель, столовые приборы, фарфор, скульптуры, картины и рисунки старых мастеров. В числе главных лотов —двууголка императора, стоимость которой достигает €800 тыс., а также личная печать Наполеона, оцениваемая в €250 тыс. Также на аукцион выставили переносное королевское ложе, церемониальный меч с коронации в Нотр-Даме и портреты военачальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Это событие — уникальная возможность увидеть одно из самых больших собраний личных вещей Наполеона, рассказал “Ъ FM” коллекционер Александр Вихров, который собирается принять участие в аукционе: «Конечно, пропустить такое событие просто невозможно. Мы между собой шутим: если есть огромные деньги, то буквально за следующую неделю можно стать обладателем уникальнейшей коллекции наполеоники — это большая распродажа от Пьера-Жана Шалансона. Личность это очень известная. Он является, наверное, на сегодняшний день владельцем одного из самых крупных собраний, связанных с Наполеоном. Я думаю, что оно может быть сравнимо только с музеем в Монако. Что касается топ-лотов, то, конечно, среди них и двууголка Наполеона, которая почему-то у нас часто называют треуголкой. На самом деле подтвержденных шляп императора насчитывается в мире всего 26.

Но аукцион пройдет, и все вещи разойдутся по разным рукам. Часть из них больше никто уже никогда не увидит. Поэтому я собираюсь воспользоваться такой возможностью, чтобы посмотреть рисунки Ораса Верне, работы любимого художника Наполеона Антуана-Жана Гро, картины Давида, Поля Делароше. Сейчас есть такой общий тренд, в частности в наполеонике, который я наблюдаю: уже нередко распродаются какие-то коллекции, собрания, которые не только годами, но и столетиями принадлежали какому-то роду. И вы знаете, мне как коллекционеру это больно, потому что нынешние покупатели часто приобретают эти уникальные вещи с торгов только с инвестиционной целью, зная, что антиквариат такого рода, уникальные вещи, будут только дорожать».

Перед аукционом в Париже ключевые лоты коллекции демонстрировались в отделениях Sotheby’s в Гонконге и Нью-Йорке, чтобы привлечь потенциальных покупателей. А можно ли ввезти вещи Наполеона в Россию? Эксперт в оценке антиквариата и коллекционер Екатерина Буркова говорит, что для этого понадобятся услуги посредников: «Необходимо иметь в других странах официальный валютный счет, тогда приобретение допускается. Но мы должны понимать, что логистика выстраивания доставки на территорию России приобретенных предметов тоже сильно изменилась. То есть, допустим, если будет указан адрес получателя "Российская Федерация", то на него доставка или почтовое отправление, как раньше, производиться из-за границы не будут. Поэтому, как правило, теперь уже через две страны это осуществляется: сначала посылка отравляется туда, где разрешен ввоз предметов искусства, и только уже из этого пункта далее последует вторая доставка уже на территорию РФ. Поэтому сейчас все коллекционеры в основном совершают сделки не от своего лица, а именно через доверенных лиц, желательно через зарубежных представителей».

Самые дорогие личные вещи Наполеона, проданные на аукционе, — его двууголка и сабля. За шляпу, известную как бикорн, в 2023-м покупатель заплатил почти €2 млн. А сабля, украшенная золотом и рельефными изображениями, ушла с молотка за почти €5 млн в мае этого года.

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