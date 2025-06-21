Мартин Гернат может перейти из «Локомотива» в ЦСКА

Словацкий защитник Мартин Гернат, выступавший последние два сезона за ярославский ХК «Локомотив», может перейти в московское ЦСКА, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал «За пределами Ленинградки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ранее Мартин Гернат передумал уезжать в Национальную хоккейную лигу и решил еще на сезон остаться в России. Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента, контракт с «Локомотивом» у него закончился, о подписании нового соглашения ярославский клуб не сообщал.

За «Локомотив» защитник провел два сезона. В 168 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он забросил 20 шайб и сделал 52 голевые передачи.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что главный тренер Игорь Никитин и часть тренерского штаба перешли из «Локомотива» в ЦСКА.

Алла Чижова