ЦСКА заключил контракт с экс-наставником «Локомотива» Игорем Никитиным
ХК ЦСКА заключил пятилетний контракт с Игорем Никитиным, бывшим главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщили в клубе.
Фото: ХК «Локомотив»
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Игоря Никитина из команды. Наставник по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027-го года. Никитин был главным тренером «Локомотива» на протяжении четырех сезонов, по итогам последнего ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее Игорь Никитин уже был главным тренером ЦСКА — с 2017 по 2021 год. Вместе с Никитиным в московский клуб перешли и другие тренеры из «Локомотива»: старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны до конца сезона 2029/30.