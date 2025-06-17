ЦСКА заключил контракт с экс-наставником «Локомотива» Игорем Никитиным

ХК ЦСКА заключил пятилетний контракт с Игорем Никитиным, бывшим главным тренером ярославского «Локомотива». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Игоря Никитина из команды. Наставник по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027-го года. Никитин был главным тренером «Локомотива» на протяжении четырех сезонов, по итогам последнего ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Игорь Никитин уже был главным тренером ЦСКА — с 2017 по 2021 год. Вместе с Никитиным в московский клуб перешли и другие тренеры из «Локомотива»: старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны до конца сезона 2029/30.

Алла Чижова