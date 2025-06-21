ФК «Торпедо» не снимется с чемпионата РФ после ареста владельца клуба

Футбольный клуб (ФК) «Торпедо» не намерен приостанавливать участие в чемпионате РФ, несмотря на арест владельца команды Леонида Соболева. Об этом заявил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

«Это позиция моего доверителя. Перед заседанием Соболев первым делом заявил, что команда должна играть (в Российской премьер-лиге.— "Ъ")»,— пояснил представитель защиты.

«Торпедо» сыграло прошедший сезон в Первой лиге. Футбольный клуб занял вторую строчку турнирной таблицы, что гарантировало ему выход в РПЛ.

Господин Соболев был задержан 19 июня вместе с директором ФК «Торпедо» Валерием Скородумовым. Им инкриминируется ч. 2 ст. 184 УК РФ (подкуп участников спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) — фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Обоих суд отправил под арест.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».