Свердловчанин и тюменский военнослужащий возвращены из украинского плена

В результате шестого обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей из украинского плена вернулся житель Свердловской области, сообщили омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских также сообщил, что один военнослужащий из Тюменской области возвращен из плена. «Еще один наш земляк сегодня возвращен из украинского плена. Работа в этом направлении продолжается»,— сообщил господин Датских. Он добавил, что все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию.

Нескольким днями ранее Татьяна Мерзлякова сообщала о возврате из плена еще троих свердловчан.