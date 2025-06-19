Трое свердловчан вернулись из плена в результате обмена военнопленными

В результате очередного обмена военнопленными в рамках Стамбульских соглашений из украинского плена вернулись трое свердловчан, рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова..

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«Состоялся очередной обмен военнопленными. Один из них возвращается в Асбест и двое в Екатеринбург. Мы рады этому возвращению. И уже спешим обрадовать семьи»,— отметила госпожа Мерзлякова на своей странице во «Вконтакте».

По итогам переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня, Россия и Украина договорились об обмене всех военнослужащих в возрасте до 25 лет. Кроме того, стороны согласовали обмен телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». По словам президента Владимира Путина, Россия передала Украине 6 тыс. тел, вернула — 57.

Полина Щуцкая