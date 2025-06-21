В Прикамье выберут главного архитектора региона

Региональное минимущества утвердило приказ о проведении конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра, главного архитектора министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Документ опубликован на сайте министерства и подписан главой ведомства Ларисой Ведерниковой. Конкурс на замещение должности замминистра, главного архитектора будет проведен с 20 июня. Также приказом утверждается рабочая группа, которая займется проведением конкурса, организовывается работа конкурсной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На конкурсе кандидатов на должность замминистра и главного архитектора станут тестировать, с ними проведут индивидуальное собеседование. От кандидатов также ждут проект на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований». Участникам конкурса необходимо представить в конкурсную комиссию подготовленный проект документа до 30 июля. Процедуры по отбору для кандидатов назначены на первые числа августа.

В ноябре 2021 года на пост главного архитектора Пермского края был назначен Артем Габдрахманов, до этого руководивший региональным «Институтом регионального и городского планирования». Однако в январе 2023 года господин Габдрахманов возглавил краевое министерство строительства, и пост главного архитектора Прикамья долго пустовал.