Частные клиники в Орловской области перестанут делать платные аборты

Коммерческие организации в Орловской области до конца лета прекратят делать платные аборты, заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, сейчас в области осталась только одна частная клиника, которая оказывает эту услугу.

Как считает господин Клычков, у большей части медицинского бизнеса пришло осознание, что «это не то, на чем нужно зарабатывать». «Я думаю, что до конца лета этого года мы сделаем так, что у нас не будет ни одна коммерческая организация оказывать услуги по платному аборту»,— рассказал губернатор «РИА Новости» на ПМЭФ.

Беременность по желанию женщины в России можно прервать до 12-й недели. При наличии социальных показаний (изнасилование, смерть мужа, заключение в местах лишения свободы) — до 22 недель. При медицинских показаниях — на любом сроке.

В октябре 2024 года в Орловской области приняли закон о запрете на склонение к абортам. Для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., должностных лиц — 25 тыс. до 50 тыс. руб., для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. В марте 2025-го в регионе ввели единовременную выплату в 100 тыс. руб. для школьниц, вставших на учет по беременности.

О демографической политике РФ — в материале «Ъ» «Абортам добавили осложнений».