Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД Каменева

Дорогомиловский суд Москвы арестовал имущество заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева. С ноября 2024 года он находится под арестом по делу о взятке.

Об аресте имущества Юрия Каменева сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на судебные материалы. О каких объектах идет речь, агентства не уточнили.

Юрия Каменева задержали 10 ноября. Его обвинили в пяти эпизодах получения взятки и организации преступного сообщества. Речь идет о возможном вознаграждении за ускоренное заключение контракта между РЖД и компанией «Союзмоторс» на 105 млн руб. Вину Каменев не признает.