Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани просит присяжных о снисхождении

В Краснодарском краевом суде продолжается рассмотрение дела об убийстве аниматоров с участием присяжных заседателей. 19 июня состоялось очередное заседание, на котором участники процесса задавали вопросы одному из обвиняемых Араму Татосяну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Татосян заявил в суде, что руководил преступлением Демьян Кеворкьян, используя угрозы в адрес его семьи, пишет «КП»-Кубань».

«Я признаю свою вину, но вынужден был сделать это, так как боялся за свою семью. Искренне раскаиваюсь... Я прошу вас о снисхождении»,— сказал Арам Татосян.

Напомним, в конце апреля 2023 года 37-летний руководитель event-агентства Кирилл Чубко и 18-летняя аниматор Татьяна Мостыко возвращались на автомобиле «Хендай» с праздничного заказа, но домой в Усть-Лабинск так и не доехали. Последний раз Кирилл звонил своей супруге вечером 28 апреля, сказал, что пробил на дороге колесо и какие-то люди согласились ему помочь. Вскоре Кирилл и Дарья перестали выходить на связь. Начались поиски пропавших. Сначала был обнаружен сгоревший «Хендай» Кирилла, а спустя некоторое время тела аниматоров. Вскоре были установлены подозреваемые в убийстве.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Татьяну Мостыко и Кирилла Чубко убили кухонным ножом. Тела жертв закопали лопатой, которая находилась в багажнике автомобиля Кирилла. Подсудимые также использовали скотч и наручники для связывания жертв. По утверждению Татосяна, эти предметы находились в машине Кеворкьяна еще до встречи с аниматорами.

10 февраля в Краснодарском краевом суде состоялось первое заседание с участием коллегии присяжных заседателей в отношении Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. Татосяну и Двойникову инкриминируют убийство (п. п. «а», «ж». «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбой (п. п. «а», «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ). Предполагаемый глава банды Демьян Кеворкян обвиняется в тройном убийстве (п. п. «а», «ж», «з» ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166 УК РФ), уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбое (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Лия Пацан