Трамп созвонился с представителями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с иранской стороной. Конкретных имен собеседников он не называл. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не хочет общаться с Европой.

«Они хотят разговаривать с нами. Европа не сможет помочь в этом»,— добавил господин Трамп. Он также сообщил, что мог бы поддержать перемирие между сторонами. Фрагмент беседы с журналистами опубликован на странице Fox News в социальной сети X.

Израиль начал операцию «Народ как лев» 13 июня. Страна атаковала крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по городам Израиля. Сегодня в Женеве состоялась встреча иранской стороны с Великобританией, Францией, Германией, ЕС и Ираном. Цель переговоров — убедить Иран в необходимости заключения ядерной сделки с США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».