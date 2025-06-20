Лихачев: Россия готова помочь Ирану в ремонте объектов мирного атома

Россия готова оказать Ирану помощь в восстановлении мирных ядерных объектов, поврежденных при израильских атаках. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы имеем опыт помощи Ирану в трудную минуту как в восстановлении, так и в строительстве атомных объектов. Естественно, мы готовы это сделать впредь»,— сказал господин Лихачев ТАСС.

Речь идет о поврежденных ядерных объектах в Исфахане и Натанзе. Израиль начал атаки на ядерные и оборонные объекты Ирана 13 июня в рамках операции «Народ как лев». Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна способна уничтожить все ядерные объекты Ирана.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Екатерина Отрашкевич