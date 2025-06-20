Трехкратный чемпион НХЛ Джонатан Тэйвз вернулся в лигу

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз подписал контракт с «Виннипег Джетс», сообщает пресс-служба клуба. 37-летний уроженец Виннипега, который провел свыше 1 тыс. матчей за «Чикаго Блэкхокс», вернется в хоккей после двухлетнего перерыва — он приостанавливал карьеру из-за проблем со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Banks-USA TODAY Sports / Reuters Фото: David Banks-USA TODAY Sports / Reuters

Соглашение клуба с одним из самых заметных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начала нынешнего века рассчитано на год. Помимо трех Кубков Стэнли, на счету Тэйвза два олимпийских золота и одна победа на чемпионате мира со сборной Канады. Он самый молодой член «тройного золотого клуба», в который входят игроки, завоевавшие три перечисленных трофея.

Капитаном «Чикаго» Джонатан Тэйвз был около 15 лет. Он шестой бомбардир в истории клуба с 883 очками в регулярных чемпионатах, обладатель трех личных наград НХЛ, среди которых есть одна очень престижная — Conn Smythe Trophy, вручаемая самому ценному игроку play-off.

Роман Левищев