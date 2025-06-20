Минтруд РФ предложил учитывать стаж крымчан за 2014 год без привязки к прописке

Министерство труда России предложило расширить перечень жителей Крыма и Севастополя, чья работа за 2014 год будет засчитываться в пенсионный стаж независимо от наличия постоянной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сейчас в стаж включают периоды работы с 17 марта по 31 декабря 2014 года только тем, кто имел постоянную регистрацию на момент воссоединения с Россией — 18 марта 2014 года. Однако, как пояснил статс-секретарь Минтруда Андрей Пудов, такая норма исключает часть граждан, которые фактически работали в регионе, но не имели оформленной прописки.

Минтруд предлагает уравнять крымчан в правах с жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — в этих субъектах период работы до вступления российского пенсионного законодательства засчитывается вне зависимости от регистрации.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе действует российское пенсионное законодательство. В стаж включают работу при наличии страховых взносов, уплаченных в Соцфонд РФ. Работа до 16 марта 2014 года по-прежнему относится к периоду действия украинского законодательства.

Анна Гречко