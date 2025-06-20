Спасатели подняли затонувшую у берегов Сицилии яхту Bayesian Майкла Линча

Спасатели подняли на поверхность корпус суперъяхты Bayesian, которая в условиях сильного шторма затонула у берегов Сицилии 19 августа 2024 года. Подъем судна, лежавшего на дне на глубине 50 м, продолжался три дня, чтобы избежать повреждения корпуса. Как сообщает AP, подъемными работами занимается компания TCM Maritime. Теперь Bayesian будет доставлена в порт Термини-Имерезе для дальнейшего расследования прошлогодней трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danilo Arnone / Reuters Фото: Danilo Arnone / Reuters

Яхта принадлежала британскому миллиардеру Майклу Линчу и потерпела крушение 19 августа 2024 года. На борту в тот момент находились 22 человека. Среди семерых погибших — сам Майкл Линч, его 18-летняя дочь Ханна и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Прокуратура Сицилии по факту кораблекрушения возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве.

Обследование поднятого судна позволит, как надеется следствие, установить: привела ли к крушению череда человеческих ошибок, как предполагалось изначально, или в этом виноваты другие факторы. После того как яхта будет доставлена на берег, судебно-медицинская экспертиза определит, был ли один из люков открыт и правильно ли был поднят киль.

Британский отдел по расследованию морских инцидентов (Marine Accident Investigation Branch; MAIB) в прошлом месяце опубликовал свой предварительный отчет о причинах крушения. Эксперты ведомства пришли к выводу, что у судна были некоторые конструктивные особенности, делавшие его уязвимым для сильного ветра, но компания, построившая Bayesian, не предупредила об этом владельца и экипаж.

Алена Миклашевская