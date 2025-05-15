Британский морской регулятор сообщил о причинах крушения яхты Bayesian Майкла Линча

Сегодня отдел по расследованию морских инцидентов (Marine Accident Investigation Branch; MAIB) — независимый регулятор при Министерстве транспорта Великобритании — опубликовал предварительный отчет о причинах крушения в августе прошлого года яхты Bayesian известного британского бизнесмена Майкла Линча. Аналитики MAIB пришли к выводу, что компания, построившая Bayesian, не проинформировала владельца и экипаж яхты о некоторых ее конструктивных особенностях, делавших судно уязвимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Igor Petyx / Reuters Фото: Igor Petyx / Reuters

Авторы отчета изучили конструкцию яхты, погодные условиях у берегов Сицилии в августе, влияние этих погодных условий на остойчивость яхты и другие факторы. Они пришли к выводу, что Bayesian, особенно во время стоянки на якоре, была крайне уязвима для сильного ветра, поэтому, когда она попала в водяной смерч, быстро затонула.

В MAIB отмечают, что выводы в отчете являются предварительными и могут быть пересмотрены после того, как итальянские власти представят данные собственного расследования, а также после подъема яхты со дна. Bayesian должна быть поднята уже на следующей неделе.

Парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа 2024 года. На борту находились 22 человека, 7 из них погибли, в том числе сам Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Яхта ходила под британским флагом. Кроме MAIB расследование ее крушения проводит итальянская прокуратура.

Яна Рождественская