Путин спрогнозировал снижение инфляции до 7% в 2025 году

Президент Владимир Путин заявил, что инфляция стала платой за резкий рост российской экономики. Теперь Банк России и правительство пытаются ее замедлить, заверил глава государства. Сам он предположил, что показатель снизится до 7% в текущем году.

Господин Путин напомнил, что годовая инфляция в России к 16 июня замедлилась до 9,6%. «Банк России считает, что по году будет 7-8%, я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это»,— уточнил президент на пленарной сессии ПМЭФ.

В ходе форума глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что России нужен устойчивый и стабильный рост. Снижение ключевой ставки, по ее словам, последует за ценовой стабильностью. Целевым значением инфляции для регулятора остается уровень в 4%.

Подробности — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».