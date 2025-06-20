Fars: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщило агентство Fars. По данным Ynet, Тегеран выпустил уже 23 ракеты.

Ynet сообщает о 55 пострадавших в Хайфе, трое из них тяжело ранены. Также повреждены высотные здания, магазины и офисы. В ЦАХАЛе подтвердили атаку и заявили о работе системы ПВО. По всей стране звучат сигналы тревоги.

Командующий Прибрежным округом, генерал-майор Йехиэль Богдана посетил место одного из ракетных ударов. Он заявил, что большинство пострадавших находились на неохраняемых территориях. По его словам, если бы жители соблюдали все правила безопасности, то последствий атаки было бы меньше.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удары по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. После этого Тегеран начал ответную атаку. Сегодня в Женеве прошли переговоры между Великобританией, Францией, Германией, ЕС и Ираном. Европейские лидеры пригласили представителей Исламской Республики, чтобы убедить пойти на уступки в заключении ядерной сделки с США.

Подробнее — в материале «Европа достает Иран из пасти льва».

Екатерина Отрашкевич