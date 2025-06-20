Страны Северной Европы и Балтии договорились усилить борьбу с теневым флотом РФ

Главы МИДов и представители правительств стран Балтии и Северной Европы договорились укреплять сотрудничество и координировать свои действия против теневого флота России. Об этом говорится в заявлении, которое подписали представители Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Великобритании.

«Мы намерены разработать общий свод руководящих принципов в соответствии с международным правом для поощрения ответственного поведения на море, усиления соблюдения норм международного права и обеспечения прозрачности во всех морских операциях»,— говорится в тексте коммюнике, размещенном на сайте британского правительства.

В заявлении подчеркивается, что стороны «особенно обеспокоены судами без гражданства и под фальшивыми флагами». Подписанты предупредили, что предпримут меры в случае, если такие суда будут ходить в Балтийском и Северном морях.

17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, утвержденный 20 мая, включает ограничения в отношении 189 танкеров так называемого теневого флота РФ. 16 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых мер против России. 18-й пакет, по словам председателя ЕК, расширит список судов теневого флота.

Подробнее — в материале «Область широкого давления».

Анастасия Домбицкая