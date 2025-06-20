Фабио Челестини назначен главным тренером ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фабио Челестини

Фото: ПФК ЦСКА Фабио Челестини

Фото: ПФК ЦСКА

Сообщается, что к тренерскому штабу ЦСКА также присоединились помощники Челестини — Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса. Команда приступит к тренировкам под руководством швейцарского специалиста 22 июня. 12 июля в матче за Суперкубок России ЦСКА сыграет с чемпионом страны «Краснодаром».

Ранее Челестини руководил швейцарским «Базелем». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате страны. Также тренировал «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну». На посту главного тренера ЦСКА Челестини сменил серба Марко Николича.

Подробнее — в материале «Ъ».

Таисия Орлова