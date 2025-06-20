Новые выбросы мазута в Анапе 20 июня не зафиксированы

Муниципальные команды не выявили свежих следов загрязнения на побережье Анапы в ходе утреннего мониторинга 20 июня. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас очистку побережья продолжают специалисты из Новороссийска и Павловского района. На Центральном пляже ведутся работы по очистке полипропиленовых сетей, в поселке Джемете — деликатное просеивание песка.

Как ранее сообщалось, 19 июня во время планового обхода зафиксированы и оперативно устранены мелкие мазутные выбросы. Для восстановления пляжей Анапы и Темрюкского района потребуется около 80 тыс. куб. м песка. Работы планируют завершить в течение двух месяцев.

На фоне инцидента власти Анапы объявили о планах установить памятник волонтерам, участвовавшим в ликвидации последствий. Прием заявок на макет монумента начнется в июле.

Анна Гречко