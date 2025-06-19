Мелкие выбросы мазута убрали с побережья Анапы 19 июня

Муниципальные команды 19 июня обнаружили и устранили мелкие выбросы мазута на побережье Анапы во время планового утреннего мониторинга. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Волонтеры оперативно убрали мелкую фракцию нефтепродуктов, найденную на береговой линии курорта. Очистные работы проводились силами специалистов из разных районов.

Представители Новороссийска обслуживали полипропиленовые сети на защитном вале Центрального пляжа Анапы. Команда Павловского района выполняла уборку береговой линии у воды в поселке Джемете.

Муниципальные службы ведут ежедневный контроль состояния побережья для своевременного выявления и устранения загрязнений.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Ранее сообщалось, что с начала июня волонтеры и специалисты не выявили новых выбросов мазута на побережье Анапы в Краснодарском крае. До сегодняшнего дня небольшие выбросы мазута последний раз фиксировали на участке берега рядом с отелем «Пляжный поселок» в Анапе 27 мая.

Анна Гречко