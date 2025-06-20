В Анапе рассмотрят заявки на макет памятника волонтерам, убиравшим мазут

В Анапе планируется установка памятника в честь волонтеров, участвовавших в ликвидации последствий разлива мазута на побережье. В июле начнется прием заявок на макет памятника, сообщил директор департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев в интервью радио «"КП"– Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Инициатива создания мемориала принадлежит местной молодежи, откликнувшейся на масштабную добровольческую акцию, в рамках которой более 35 тыс. волонтеров со всей России прибыли на помощь курорту. По словам господина Дмитриева, памятник призван стать знаком признательности за проявленную солидарность и самоотверженность.

Разработка концепции мемориала уже ведется. В июле будет объявлен открытый конкурс на лучший проект памятника, участие в котором смогут принять все желающие. Итоговый вариант доработают профессиональные архитекторы. Установить монумент планируется к 6 декабря — Дню добровольца.

Вячеслав Рыжков