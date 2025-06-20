Для восстановления пляжей Анапы и Темрюка потребуется 80 тысяч «кубов» песка

Для первоочередного укрепления пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края после загрязнения мазутом потребуется около 80 тыс. куб. м песка. Работы планируется завершить за два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяну Любимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В марте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ученым университета разработать проект восстановления песчаных пляжей после аварии танкеров. Специалисты провели топо-батиметрическую съемку суши на ширину до 100 м и морской части до глубины 7–8 м, выполнили инженерно-геологическое и экологическое обследование территории.

«Общая сумма подсыпки может составить 75–80 тыс. куб. м, в дальнейшем нужно будет производить компенсационную подсыпку»,— пояснила Татьяна Любимова.

Исследования проводились на 50 км поврежденных береговых территорий от Анапы до поселка Веселовка. Речь идет об Анапской пересыпи, у которой есть уникальная природная форма рельефа в виде узкой песчаной полосы вдоль Черного моря.

Вывоз загрязненного песка изменил береговые течения и профиль пляжей, что может ускорить разрушение берега. Для предотвращения этого необходимо восстановить ширину пляжей до 70 м. Сейчас она составляет 35–50 м, лишь на отдельных участках достигает 80 м.

«При волнах высотой 6–8 м для предотвращения размыва необходима ширина пляжа не менее 50–100 м»,— отметила эксперт.

Для восстановления планируется использовать песок из карьеров возле Анапской пересыпи, а не из акватории. По словам Татьяны Любимовой, песок из акватории может быть загрязнен нефтепродуктами, а его извлечение при зимних штормах приведет к размыву пляжей. Карьерный материал идентичен по размерности и на 60–70% совпадает по минеральному составу с местным песком.

Готовый проект передан заказчику. Как отметила госпожа Любимова, сроки начала работ зависят от выделения финансирования и завершения очистки пляжей от мазута до соответствия санитарным нормам.

Алина Зорина