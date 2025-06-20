Наказанный за побои чиновник не смог обжаловать штраф

Ленинский райсуд Перми отказал сотруднику минкульта Илье Шаврину в удовлетворении жалобы на приговор мирового суда, которым он был наказан административным штрафом в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщает Properm.ru. Наказание чиновник получил за нанесение побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ) своей начальнице, министру культуры Алле Платоновой. 21 ноября 2024 года между ними произошел конфликт, в ходе которого госпоже Платоновой была причинена физическая боль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С решением первой инстанции господин Шаврин не согласился и обратился в апелляцию. В итоге суд ее отклонил, указав, что доводы жалобы сводятся к «к игнорированию собранных по делу относимых, допустимых и достоверных доказательств, требований закона с целью избежать административной ответственности».