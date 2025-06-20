Бизнесмен обжаловал решение суда о передаче аэропорта Домодедово государству

Бывший бенефициар московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение о передаче активов в доход государства. Апелляционная жалоба зарегистрирована судом, сообщает «РИА Новости».

17 июня Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры передал аэропорт в собственность государства.

Как писал «Ъ», 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым Росимущество от имени РФ стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово — ООО «ДМЕ Холдинг».