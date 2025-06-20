FSB предупреждает о проблемах на рынке коммерческой недвижимости

Вчера международной Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) выпустил доклад о «серьезной уязвимости» мирового рынка коммерческой недвижимости, который оценивается в $12 трлн. Регуляторы заявили, что рынок подвержен риску повышенной волатильности из-за высокого уровня задолженности, а также недостаточной информации о доле таких активов в портфелях банков, о посредниках и конечных инвесторах и владельцах.

FSB отмечает, что активы, связанные с коммерческой недвижимостью, могут быть в ближайшее время подвержены кризису на фоне снижения спроса на офисную и торговую недвижимость. Еще одним фактором риска регуляторы считают ужесточение требований властей по энергоэффективности зданий, а также экстремальные погодные условия, от которых могут страдать объекты недвижимости.

В этой связи FSB предлагает местным регуляторам и властям обратить повышенное внимание на состояние своих рынков коммерческой недвижимости, а банки — привести в порядок связанные с рынком портфельные активы, а также, возможно, создать резервы и буферы капитала, которые могли бы сдержать разрастание проблем в случае ухудшения конъюнктуры.

Евгений Хвостик