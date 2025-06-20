Ярославская прокуратура требует от властей принять выморочное имущество

Прокуратура Некрасовского района подала иски в суд, требуя принять в муниципальную собственность квартиры умерших жителей округа. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некрасовский районный суд

Некрасовский районный суд



В двух многоквартирных домах в поселке Сосновый бор никто не вступил в права наследования после смерти владельцев, и имущество осталось без ухода. Такое имущество считается выморочным и должно перейти в собственность муниципалитетов.

«Содержание имущества не осуществляется, начисляемые ресурсоснабжающими организациями коммунальные платежи распределяются среди иных собственников жилых помещений»,— пояснили в прокуратуре региона.

Аналогичная ситуация возникла и в Бурмакино. Администрация сельского поселения не приняла мер по передаче имущества в муниципальную собственность. Прокуратура требует обязать местные органы принять выморочное имущество и зарегистрировать его. Решение этого вопроса находится под контролем прокуратуры района.

Антон Голицын