Житель Кубани наехал трактором на судебного пристава-исполнителя

В Краснодарском крае осудили жителя Усть-Лабинского района за наезд трактором на судебного пристава-исполнителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2015 году Романа Твердохлеба осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Суд обязал его выплатить в бюджет Суворовского сельского поселения 509 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба. Из-за того что долг он не погасил, судебный пристав-исполнитель объявил в розыск имущество должника, включая автомобиль Mercedes.

Когда пристав обнаружил машину в селе Суворовское Усть-Лабинского района, он прибыл по адресу и уведомил Твердохлеба об аресте и изъятии транспортного средства. Мужчина отказался расставаться с имуществом, сел в кабину трактора и задним ходом наехал на судебного исполнителя, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия) и приговорил его к 1,5 годам принудительных работ. Из его заработка будут удерживать 10% в пользу государства. Отбывать наказание он будет в исправительном центре.

Алина Зорина