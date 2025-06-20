МИД не получал запросов Даванкова о политическом убежище для Илона Маска

МИД РФ не получал запросов о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный «высокопоставленный источник в Москве».

«Никаких запросов в МИД от Даванкова (вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.— ''Ъ'')не приходило»,— приводит агентство слова своего собеседника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что не знает о подобных запросах: «У меня нет никакой информации насчет этого» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «РИА Новости» приводило комментарий собственного источника, который назвал высказывания депутата о возможном убежище для миллиардера «хайпом». Господин Даванков критически отнесся к словам собеседника агентства. Он заявил «Подъему», что «убежище для Маска может принести России огромную пользу». «Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги»,— отметил парламентарий.

Из свежего комментария господина Даванкова следует, что запрос в ведомство о политубежище все же был составлен. «Рассчитываю, что МИД отнесется к моему предложению серьезно»,— сказал Владислав Даванков.

Накануне Владислав Даванков заявил, что Илона Маска могли бы принять в России, если бы ему не удалось разрешить возникающие у него проблемы в США. Он также заявил, что российский МИД рассматривает соответствующий запрос. В партии «Новые люди» сегодня заявили, что господин Маск не направлял никаких запросов в МИД РФ, это сделал сам депутат Даванков.