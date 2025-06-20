Запрос об убежище для Илона Маска направил в МИД депутат Даванков

Автором запроса в МИД РФ о предоставлении политического убежища американскому бизнесмену Илону Маску, о котором рассказывал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, оказался сам парламентарий. Миллиардер к российским властям не обращался. В партии «Новые люди» предположили, что ажиотаж вокруг новости возник по ошибке и что их депутата просто «неверно поняли».

«Запрос про Маска в МИД отправлял Владислав Даванков, вот на него ждем ответ», — пояснили «Подъему» в пресс-службе партии «Новые люди». Там добавили, что изначальный комментарий депутата могли исказить в СМИ при публикациях: «Это некорректно вышло в статье».

О возможном политубежище для бизнесмена Владислав Даванков рассказал накануне в комментарии NEWS.ru. В опубликованном материале не уточнялся источник информации о запросе в МИД. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев на эту тему, предложив дождаться заявлений МИД или самого Илона Маска.

«РИА Новости» сообщило, что «высокопоставленный источник» агентства назвал «хайпом» заявления депутата Даванкова.

«Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным, — приводит РИА слова своего неназванного собеседника. — И все бы ничего, но он все-таки зампред Госдумы».